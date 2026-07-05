The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Ucrania derriba 112 drones rusos y tres misiles en ataque ruso contra el país

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 5 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron en la última jornada 112 drones rusos y tres misiles guiados en un ataque de Rusia contra el país invadido, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

Durante la pasada noche Rusia atacó Ucrania con un misil aire-tierra Kh-31 desde aguas del mar Negro, tres misiles guiados Kh-59/69 desde el espacio aéreo de los territorios ocupados de Zaporiyia y con 125 drones de ataque desde suelo ruso, Donetsk y la ocupada península de Crimea.

La defensa antiaérea consiguió derribar 112 drones enemigos en el norte, sur y este del país, así como tres misiles guiados.

El misil Kh-31 no alcanzó su objetivo.

Sin embargo, se registraron impactos de cuatro drones de ataque en tres ubicaciones y la caída de restos de aparatos derribados en ocho lugares. EFE

cae/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR