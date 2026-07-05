Ucrania derriba 112 drones rusos y tres misiles en ataque ruso contra el país

Compartir

1 minuto

Berlín, 5 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron en la última jornada 112 drones rusos y tres misiles guiados en un ataque de Rusia contra el país invadido, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

Durante la pasada noche Rusia atacó Ucrania con un misil aire-tierra Kh-31 desde aguas del mar Negro, tres misiles guiados Kh-59/69 desde el espacio aéreo de los territorios ocupados de Zaporiyia y con 125 drones de ataque desde suelo ruso, Donetsk y la ocupada península de Crimea.

La defensa antiaérea consiguió derribar 112 drones enemigos en el norte, sur y este del país, así como tres misiles guiados.

El misil Kh-31 no alcanzó su objetivo.

Sin embargo, se registraron impactos de cuatro drones de ataque en tres ubicaciones y la caída de restos de aparatos derribados en ocho lugares. EFE

cae/av