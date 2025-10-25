Ucrania derriba 50 drones y cuatro misiles balísticos rusos en ataque nocturno

Berlín, 25 oct (EFE).- La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 50 drones y de cuatro misiles balísticos que Rusia lanzó contra el territorio ucraniano en un ataque que se produjo en la noche del viernes a este sábado.

«La defensa aérea derribó o suprimió cuatro misiles balísticos y 50 drones enemigos de tipo ‘Shahed’, Gerbera y otros tipos en el norte, sur y este del país», informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje en el que detalló que se registraron doce impactos de drones y cinco de misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano.

«El ataque continúa, con varios drones en el espacio aéreo», indicó el mensaje castrense.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, los militares rusos lanzaron un total de 63 drones desde las regiones rusas de Kursk, Orel y la penísula de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia desde 2014.

«Unos 40 de ellos eran ‘Shaheds'», destacó el mensaje de la Fuerza Aérea de Ucrania. EFE

smm/alf