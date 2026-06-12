Ucrania despide a un soldado colombiano caído en la guerra con Rusia

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 12 jun (EFE).- Soldados y civiles ucranianos honraron este viernes a un veterano del Ejército colombiano que participó en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa durante tres años y que cayó en el frente de la región sureña de Zaporiyia.

Docenas de compañeros de filas, así como amigos y vecinos, acudieron al funeral de Jhan Sebastián ‘Onyx’ Restrepo Mazo, de 32 años y nativo de la ciudad costera de Santa Marta, que servía en el 413.º Regimiento de Sistemas No Tripulados ‘Raid’, en Leópolis (oeste), donde había pedido ser enterrado.

Su familia, incluidas su madre y su hermana, llegaron a Ucrania para despedirse de Sebastián, como era conocido, en la Iglesia de la guarnición de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, de donde su cuerpo fue trasladado al cementerio militar de Leópolis.

«Es un gran honor dar las gracias a su familia. Estamos inmensamente agradecidos al héroe que apoyó nuestra lucha por la independencia», dijo a EFE el alcalde Andrí Sadovi. «Estamos agradecidos a todos los colombianos que comprenden el valor de la libertad, igual que los ucranianos», añadió.

«Hoy el dolor es inmenso. Pero también lo es la tranquilidad de saber que fue feliz», dijo su madre durante la ceremonia, después de que sonaran varias canciones en memoria del soldado.

La decisión de ‘Onyx’ de venir a Ucrania, explicó, «nació en su corazón, por sus convicciones y por los ideales en los que creía profundamente».

«Aunque desde Colombia intentamos muchas veces que regresara, con el tiempo comprendimos que su lugar estaba aquí, donde encontró un propósito, una familia y una causa por la que estaba dispuesto a darlo todo», subrayó su madre.

‘Onyx’ era un idealista, dijo a EFE su comandante, Dmitró ‘Dom’, que luchó a su lado primero en la Tercera Legión Internacional de Ucrania y después en el 413.º Regimiento de Sistemas No Tripulados ‘Raid’.

«Creía que el bien iba a triunfar sobre el mal. Para él era importante que somos víctimas de una agresión y defendemos nuestros hogares y familias», subrayó.

«Como soldado profesional es mi trabajo ayudar a los jóvenes ucranianos normales», solía decir -según el oficial- ‘Onyx’, veterano de la Infantería de Marina de Colombia, que en Ucrania pasó de participar en asaltos de infantería a operar drones pesados para ataques y transporte de suministros.

El colombiano hizo muchos amigos entre los ucranianos, exploró el país y tenía intención de quedarse, dijo a EFE su amigo y compañero de filas Oleksandr Majach.

«Se enamoró de Ucrania precisamente por la gente que era amable y sincera con él», subrayó Majach.

Miles de soldados latinoamericanos, y colombianos en particular, están combatiendo en las filas del Ejército ucraniano.

Aunque algunos se han visto atraídos por los salarios y por la oportunidad de ganar experiencia profesional, muchos subrayan que la lucha de Ucrania es justa y desarrollan fuertes vínculos con la población local y con los soldados ucranianos. EFE

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