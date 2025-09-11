Ucrania detiene a varios hackers que extorsionaban a empresas de Europa y EE.UU.
Kiev, 11 sep (EFE).- La Fiscalía ucraniana anunció este jueves la detención de varios integrantes de una red de piratería informática que desde 2018 habría causado pérdidas de más de tres mil millones de grivnas (más de 60 millones de euros al cambio actual) a empresas de Europa y Norteamérica a las que extorsionaba bloqueando sus servidores.
La operación ha sido llevada a cabo en coordinación con las autoridades de EE.UU y la UE y con Europol, según el comunicado de la Fiscalía de Ucrania.
Uno de los cabecillas del grupo ha sido declarado en busca y captura y el FBI estadounidense ofrece 10 millones de dólares a quien pueda facilitar información que lleve a su captura.
Según la Fiscalía ucraniana, que no ha especificado el número de detenidos, el grupo empezó a operar hace siete años. Desde entonces ha encriptado más de un millar de servidores de empresas de Francia, Noruega, Alemania, Países Bajos, Canadá y EE.UU.
Utilizando programas de ‘ransomware’, estos piratas informáticos bloqueaban el acceso a los servidores de las empresas y les pedían a éstas sumas de dinero para desbloquearlo.
Del grupo formaban parte tanto programadores y expertos en hacking como personas especializadas en blanquear el dinero obtenido.
Uno de los detenidos en Ucrania ya ha sido extraditado a EE.UU. La Fiscalía ucraniana no ha informado de la fecha en que se hicieron las detenciones. EFE
