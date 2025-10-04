Ucrania devuelve a sus famiias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas
Berlín, 4 oct (EFE).- Ucrania ha conseguido devolver a sus familias a 22 niños y adolescentes ucranianos que estaban en territorios ocupados por Rusia, informó Andrí Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski.
«Dentro de la iniciativa del presidente de Ucrania ‘Bring Kids Back UA’, se logró rescatar a 22 niños y adolescentes ucranianos de territorios temporalmente ocupados», indicó en un mensaje en la aplicación Telegram.
Según Yermak, entre los menores devueltos se encuentra un niño de 10 años, «al que obligaban a estudiar según el programa ruso y amenazaban con enviarle a una evaluación a (la ocupada península de) Crimea con un diagnóstico psiquiátrico inventado».
También se devolvió a un adolescente de 16 años junto a su hermano menor.
De acuerdo con Yermak, su familia sufría persecución en el pueblo por negarse a tramitar el pasaporte ruso y a trabajar en la escuela ocupada por Rusia.
Asimismo, fue retornada una niña de 14 años que en la escuela rusa «sufría humillaciones constantes por su origen ucraniano». EFE
