Ucrania dice haber alcanzado otra refinería en la región rusa de Sarátov

1 minuto

Kiev, 3 nov (EFE).- El Estado Mayor de Kiev informó este lunes de un nuevo ataque del Ejército ucraniano que habría alcanzado las instalaciones de una refinería situada en la región de Sarátov de Rusia.

“Durante la noche del 3 de noviembre”, indica la nota del Estado Mayor, “unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon la refinería de Sarátov”.

El impacto en una de las infraestructuras de la planta provocó un incendio en las instalaciones de la refinería, según ha establecido el Estado Mayor ucraniano.

La nota explica que la refinería en cuestión es una de las más importantes de Rusia y procesó en 2023 un total de 4,8 millones de toneladas de petróleo.

Parte de la producción de la planta sirve para abastecer al Ejército ruso, según el Estado Mayor de Kiev. EFE

