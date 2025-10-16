Ucrania dice haber alcanzado otra refinería rusa, situada en la región de Sarátov
Kiev, 16 oct (EFE).- El Ejército ucraniano alcanzó anoche en otro ataque de larga distancia contra territorio ruso una refinería situada en la región de Sarátov de la Federación Rusa, según afirmó el Estado Mayor ucraniano en un comunicado.
Según el propio Estado Mayor de Kiev, la refinería procesó en 2023 unos 4,8 millones de toneladas de petróleo.
La refinería contribuye a suministrar combustible al Ejército ruso, según la nota castrense ucraniana.
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 51 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones del país y la anexionada península de Crimea.
Doce de esos drones fueron interceptados en la región de Sarátov.
Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques de larga distancia que a menudo tienen como principal objetivo sus respectivas infraestructuras energéticas. EFE
