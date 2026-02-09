Ucrania dice haber alcanzado un centro de mando y un almacén de drones dentro de Rusia

1 minuto

Kiev, 9 feb (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de ataques contra objetivos situados dentro de la Federación Rusa en los que habrían sido alcanzados un punto de mando enemigo de la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, y un almacén de drones en la sureña Rostov.

Según el comunicado del Estado Mayor, en el ataque contra el almacén de drones de Rostov fueron destruidos tres contenedores de drones FPV en los que había unos seis mil aparatos no tripulados.

Un número no determinado de contenedores adicionales sufrieron daños en el ataque, según la nota castrense ucraniana, que también informa de un bombardeo en el que fue alcanzado un depósito de munición en la región ocupada de Jersón del sur de Ucrania.

Kiev y Moscú intercambian prácticamente cada noche ataques con drones y en ocasiones misiles contra sus respectivas retaguardias. EFE

mg/alf