Ucrania dice haber alcanzado una infraestructura petrolera en la región rusa de Vorónezh

1 minuto

Kiev, 28 ene (EFE).- Un ataque ucraniano con drones alcanzó la pasada noche una infraestructura petrolera de la región de Vorónezh, en el sur de Rusia, según dijo el Estado Mayor de Kiev en un comunicado.

“Se ha confirmado que se han incendiado productos petroleros. Se están estableciendo los resultados”, se lee en la nota, que especifica que la infraestructura alcanzada es el depósito de petróleo ‘Jojolska’.

La nota del Estado Mayor informa también de ataques con drones a una concentración de tropas y un punto de mando del enemigo en la parte ocupada de la región ucraniana de Donetsk y a un almacén de munición ruso en la región de Lugansk, también ocupada por Rusia.

Otra concentración de tropas militares rusas fue alcanzada según el Estado Mayor de Kiev en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

Ucrania ataca regularmente objetivos militares y de la industria petrolera rusa para debilitar al Ejército del Kremlin y socavar las exportaciones petroleras que lo financian. EFE

mg/cph/cg