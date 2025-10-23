Ucrania dice haber alcanzado una refinería en Riazán y un depósito de munición en Bélgorod

Kiev, 23 oct (EFE).- El Ejército ucraniano alcanzó en su ataque contra territorio ruso en la noche del miércoles al jueves una refinería situada en la región de Riazán y un depósito de municiones en la de Bélgorod, informó este jueves el Estado Mayor de Kiev en un comunicado.

“La refinería de Riazán es una de las más grandes de la parte central de la Federación Rusa y pertenece a la empresa Rosneft” y en ella se procesan al año más de 17 millones de toneladas de crudo que sirve en parte para alimentar las necesidades del Ejército ruso, señala la fuente.

La empresa Rosneft es, junto al otro gigante de los hidrocarburos ruso Lukoil, una de las dos grandes empresas sancionadas ayer por EE.UU.

Además de la refinería, Ucrania alcanzó anoche con drones un almacén de municiones situado en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania. En el citado depósito se registraron tras el ataque varias explosiones, según la nota del Estado Mayor.

Ucrania ataca prácticamente a diario con drones de larga distancia refinerías y otras infraestructuras energéticas situadas dentro de Rusia con el objetivo de dificultar el suministro de combustible a las tropas del Kremlin que ocupan su territorio y debilitar la economía rusa.

El ejército ucraniano también trata de golpear arsenales, bases aéreas y todo tipo de objetivo de militares rusos. EFE

