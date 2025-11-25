Ucrania dice haber atacado con misiles y drones varios objetivos estratégicos en Rusia

1 minuto

Kiev, 25 nov (EFE).- El Estado Mayor ucraniano asegura haber alcanzado varios objetivos de la industria militar y el sector energético de la Federación Rusa en un ataque en que el Ejército de Ucrania utilizó drones y misiles de producción propia.

El ataque fue llevado a cabo por la Marina ucraniana junto con las unidades especializadas en drones, misiles y operaciones especiales de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Entre otros medios de ataque se utilizaron drones Bars y misiles de crucero de fabricación ucraniana Neptuno.

El bombardeo alcanzó, según el Estado Mayor ucraniano, una fábrica de reparación de aviones de guerra y una infraestructura de producción de drones, ambas situadas en Taganrog, en la región rusa de Rostov.

En la fábrica de reparación de aviones podría haber sido alcanzado un prototipo de avión A-50.

Rusia había informado previamente de la muerte de tres civiles en la región de Rostov como consecuencia del ataque ucraniano.

Además, Ucrania bombardeó una terminal de carga y descarga de petróleo situada en la región ribereña del mar Negro de Novorosíisk y una refinería en la región vecina de Krasnodar, según el Estado Mayor de Kiev.

En Novorosíisk, las fuerzas ucranianas habrían logrado golpear equipamiento para cargas y descargar buques petroleros y una lanzadera de un sistema antiaéreo S-400. EFE

mg/cae/cg