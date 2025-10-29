Ucrania dice haber atacado otras dos refinerías y una planta de gas en territorio ruso

1 minuto

Kiev, 29 oct (EFE).- Las fuerzas ucranianas atacaron durante la pasada noche dos refinerías y una planta de procesamiento de gas situadas en territorio ruso, según informó este miércoles el Estado Mayor ucraniano en un comunicado.

Una de las refinerías atacadas está en la localidad de Novospásskoye de la región de Uliánovsk, a unos 700 kilómetros al este de Moscú, y es propiedad de la empresa Prominvest. Esta refinería procesa cada año unas 600.000 toneladas de crudo que convierte en gasolina, diésel y fueloil tanto para el mercado ruso como para exportar.

La otra se encuentra en el municipio de Tabáshino de la región rusa de Mari-El y procesa 1,3 millones de toneladas de crudo.

Además, Ucrania también habría alcanzado durante la noche una planta de procesamiento de gas de la región de Stávropol del sur de Rusia que procesa 2.200 millones de metros cúbicos de gas al año y ofrece suministro a diversas empresas.

Ucrania ataca prácticamente cada noche refinerías y otras infraestructuras energéticas rusas para socavar la economía rusa. EFE

mg/egw/ah