Ucrania dice haber atacado una planta petroquímica rusa a 1.500 kilómetros de su frontera

1 minuto

Kiev, 7 nov (EFE).- Drones lanzados en la madrugada del miércoles al jueves por la inteligencia militar ucraniana (GUR) alcanzaron una planta petroquímica situada en la región rusa de Bashkortostán, a 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia, según informó el propio GUR en un comunicado.

A consecuencia del ataque se produjo un incendio en las instalaciones donde se producen aditivos para combustible para aviones, según la nota.

De acuerdo con el GUR, la planta desempeña un papel fundamental para la producción de combustible de aviación y sus componentes para el Ejército ruso.

La infraestructura atacada está en la ciudad de Sterlitamak y ya fue atacada por Ucrania a principios de esta semana, según anunciaron las autoridades rusas. EFE

