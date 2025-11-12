Ucrania dice haber limpiado de infiltrados rusos siete kilómetros cuadrados en Pokrovsk

Kiev, 12 nov (EFE).- Las fuerzas ucranianas limpiaron de grupos de soldados infiltrados rusos durante la pasada semana 7,4 kilómetros cuadrados de la ciudad de Pokrovsk, según dijo este miércoles durante una nueva visita a ese frente de la región oriental de Donetsk el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.

“No puede hablarse de control ruso sobre la ciudad de Pokrovsk ni de que grupos de las Fuerzas de Defensa de Ucrania estén rodeadas”, dijo Sirski en sus redes sociales.

El general ucraniano explicó que Rusia sigue concentrando en ese frente el mayor número de ataques diarios y trata de aprovechar las malas condiciones meteorológicas.

Numerosas fuentes ucranianas han explicado que la reducida visibilidad que provocan la lluvia y la niebla dificultan las labores de detección y eliminación de las fuerzas rusas -ejecutadas a menudo con drones- que llevan a cabo las tropas ucranianas

Esto permite a los rusos infiltrarse en pequeños grupos entre unas defensas ucranianas cada vez menos densas debido a la falta de personal.

Sirski dijo que sus soldados combaten dentro de la ciudad con “pequeños grupos de asalto de infantería” rusos. Con menos frecuencia, dijo Sirski, los soldados ucranianos destruyen también equipamiento ligero que los rusos han conseguido hacer entrar en Pokrovsk, donde tratan de hacerse fuertes concentrando el mayor número posible de tropas.

Además, los ucranianos protegen las rutas logísticas que aún conservan y tratan de abrir nuevos caminos para poder seguir suministrando material a sus soldados y evacuar a los heridos. EFE

