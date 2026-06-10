Ucrania dice haber paralizado con sus ataques la actividad del puerto de Mariúpol

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Kiev, 10 jun (EFE).- El Primer Cuerpo ‘Azov’ de la Guardia Nacional ucraniana ha logrado, en operaciones conjuntas con las fuerzas de drones y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), destruir infraestructuras esenciales del puerto de la ciudad ocupada de Mariúpol, que según un comunicado de Azov ha dejado de funcionar debido a los ataques ucranianos.

«Subestaciones eléctricas, equipamiento de radar, infraestructuras para hacer reparaciones, la torre de control y depósitos de combustible y lubricantes han sido golpeados», dice la nota de Azov, que señala, asimismo, que un buque de carga seca utilizado por Rusia para burlar sanciones a sus exportaciones también ha sido alcanzado en ese puerto del mar de Azov.

Según explica el Primer Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania, el puerto se ha quedado sin electricidad debido a los ataques, lo que hace imposible para Rusia continuar utilizándolo para hacer llegar suministros a las tropas desplegadas en las zonas ocupadas.

Además de llevar a cabo ataques prácticamente diarios contra infraestructuras energéticas, militares e industriales de la retaguardia profunda rusa, Ucrania ha incrementado sus capacidades de medio alcance y está golpeando con ellas con cada vez más frecuencia las zonas que Rusia ocupa en Ucrania, con la meta de dejar a las tropas enemigas sin suministros, aisladas y vulnerables. EFE

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