Ucrania dice haber recuperado 5 veces más territorio en Pokrovsk que el perdido en agosto

2 minutos

Berlín, 7 sep (EFE).- El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, admitió este domingo que el frente en torno a la localidad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, sigue siendo uno de los más difíciles, aunque en aseguró que las tropas de su país lograron recuperar cinco veces más territorio que el perdido en agosto.

«El frente de Pokrovsk sigue siendo uno de los más difíciles. En la última semana, nuestras unidades repelieron cerca de 350 ataques enemigos. Es precisamente aquí donde los rusos concentraron sus esfuerzos principales y crearon el mayor grupo ofensivo que intenta romper nuestra defensa», escribió en su cuenta de Facebook.

Sirski sostuvo que, pese a los continuos ataques rusos en Pokrovsk, en la región de Donetsk, los soldados ucranianos mantienen las líneas asignadas y también realizan acciones de asalto efectivas.

«Así, habiendo perdido en agosto 5 kilómetros cuadrados en el frente de Pokrovsk, las unidades de las Fuerzas de Defensa lograron recuperar el control sobre 26 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano», aseguró, y añadió que una relación similar a favor de Ucrania se observa en el frente de Dobropillja, al norte de Pokrovsk

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó a finales de agosto que Rusia acumula hasta 100.000 soldados en el sector de Pokrovsk..

En total, hay cerca de 700.000 militares rusos desplegados en Ucrania, incluidos soldados de la Guardia Nacional, fuerzas especiales y unidades de apoyo, dijo el viernes el portavoz de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Andrí Yusov.

«La mayoría está desplegada en la región de Donetsk, lo que muestra las prioridades de Rusia», afirmó en una entrevista con el canal de noticias ucraniano ‘Novyny.Live’.

El Ejército de Ucrania cuenta con casi 900.000 militares en todo el país, pero Zelenski declaró en enero que Rusia continúa manteniendo una ventaja numérica en algunos sectores del frente debido a la concentración de fuerzas.

En aquel momento el contingente ruso en Ucrania sumaba 600.000 tropas, afirmó.. EFE

cae/amg