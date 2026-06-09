Ucrania dice haber reducido un 71 % tránsito de suministros rusos entre Crimea y Donetsk

2 minutos

Kiev, 9 jun (EFE).- El jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, dijo este martes que los ataques con aparatos no tripulados de alcance medio han conseguido reducir en un 71 % en las últimas dos semanas el tránsito de suministros militares rusos por una autopista que une Crimea con Donetsk y otras regiones ocupadas de Ucrania.

De los 3.800 vehículos de carga militar que solían circular por esa vía a diario la cifra ha caído a 1.100 vehículos, según el militar ucraniano, también conocido por su origen húngaro por su sobrenombre de «Magiar».

Brovdi dijo ser conocedor de una orden de un comandante ruso a cargo de la zona que prohibió la circulación de camiones con suministros militares por esa autopista que une la ciudad de la península de Crimea de Simferópol con Melitópol, Berdiansk y Mariúpol debido al riesgo de ataques ucranianos con dron.

Todas estas ciudades pertenecen a Ucrania y están ocupadas por Rusia. La península del mar Negro de Crimea fue anexionada por Rusia en 2014.

El jefe de las fuerzas de drones ucranianas afirmó también que los rusos están utilizando rutas alternativas para hacer llegar suministros desde Crimea a sus tropas.

Brovdi hizo públicas estas cifras después de que Ucrania volviera a atacar este martes con drones el puente de Chongar, que une la península de Crimea con la parte ocupada por Rusia de la región ucraniana de Jersón. El puente tuvo que ser cerrado al tránsito por este ataque ucraniano.

Ucrania ha incrementado sus ataques con drones de media distancia y está castigando especialmente la logística rusa en las zonas ocupadas del sur de Ucrania. El objetivo de Kiev es ahogar los suministros a las tropas de ocupación. EFE

mg/cae/pcc