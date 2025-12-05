Ucrania dice que alcanzó un puerto ruso del mar de Azov y una refinería en Samara

Kiev, 5 dic (EFE).- Ataques ucranianos han alcanzado el puerto del mar de Azov de Temiruk, en la región rusa de Krasnodar, y una refinería situada en la región de Samara, también en la Federación Rusa, informó en sus redes sociales el Estado Mayor ucraniano.

Según esta fuente, el puerto de Temiruk da servicio a barcos de contenedores y a buques que transportan gas natural licuado y productos químicos.

Mientras tanto, la refinería de Samara procesa cada año entre 7 y 8,9 millones de toneladas de crudo. El Ejército ruso es uno de los beneficiarios de los productos resultantes, según el Estado Mayor ucraniano.

Aemás, se añade en la nota, otro ataque ucraniano a una refinería rusa situada en la región de Sarátov obligó a parar por completo la producción este mes. La planta sigue funcionando a la mitad de su capacidad, según el Estado Mayor de Kiev. EFE

