Ucrania dice que destruyó en 2023 en territorio ruso una sistema de misiles Oréshnik

Kiev, 31 oct (EFE).- Ucrania destruyó en el verano de 2023 en una operación conjunta de tres de sus estructuras de espionaje en la región rusa de Astracán una de los tres sistemas de misiles balísticos hipersónicos Oréshnik que Rusia tenía en ese momento, según aseguró este viernes el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk.

“Hasta ahora no lo habíamos anunciado, pero podemos decir brevemente que uno de los tres (sistemas) Oréshniks fue destruido con éxito en su territorio, en Kapustin Yar, por fuerzas de la inteligencia militar (GUR), el SBU y el Servicio de Inteligencia Exterior”, dijo Maliuk, citado por la agencia ucraniana Ukrinform, en un encuentro con periodistas celebrado en Kiev.

Maliuk explicó que la operación tuvo lugar antes de que Rusia utilizara por primera vez ese misil en noviembre de 2024 contra la planta ucraniana de tecnología para misiles Yuzhmash, situada en la ciudad de Dnipró.

“Fue una misión muy exitosa. La destrucción fue del 100 %”, remachó el jefe del SBU sin dar más detalles de la operación. EFE

