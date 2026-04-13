Ucrania dice que Rusia violó el alto el fuego de la Pascua ortodoxa casi 11.000 veces

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Berlín, 13 abr (EFE).- Ucrania aseguró este lunes que Rusia violó el alto el fuego de la Pascua ortodoxa casi 11.000 veces, si bien entre los días 11 y 12 ataques en general no hubo ataques con misiles, aviación ni drones suicidas del tipo Shahed o Gerbera, señaló el Estado Mayor General en su parte bélico diario.

«Sin embargo, el enemigo realizó 1.567 bombardeos de artillería contra posiciones de nuestras tropas, llevó a cabo 119 acciones de asalto y efectuó 9.035 ataques con drones suicidas del tipo Italmas, Lancet, Molniya y con drones FPV» (First Person View), señaló.

En total, desde el inicio del alto el fuego se han registrado 10.721 violaciones por parte del enemigo, recalcó el Estado Mayor.

Rusia denunció por su parte 6.558 violaciones del alto el fuego de las fuerzas armadas ucranianas, pero aseguró que todas sus tropas «respetaron estrictamente el alto el fuego desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril, y permanecieron en las líneas de posición que ocupaban previamente».

A pesar de las propuestas previas de Kiev, Moscú declaró unilateralmente una tregua para la Pascua ortodoxa, tal y como se hizo en 2025.

Ucrania propuso prolongar la pausa de las hostilidades, pero el Kremlin rechazó la opción. EFE

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