Ucrania encargará 25 sistemas Patriot a EE.UU., anuncia Zelenski

Kiev, 20 oct (EFE).- Ucrania prepara un contrato con la empresa estadounidense Raytheon para recibir a lo largo de varios años un total de 25 sistemas Patriot, según anunció el presidente Volodímir Zelenski en un encuentro con EFE y otros medios ucranianos y de otros países celebrado a su regreso a Kiev del viaje que hizo a finales de la semana pasada a EE.UU.

Zelenski explicó que, debido a los pedidos de otros países, hay una “lista de espera” en la que, sin embargo, podría darse prioridad a Ucrania si existe voluntad política por parte de la administración del presidente Donald Trump y de algunos de los países que van delante de Ucrania en esa lista.

“Sabemos qué países europeos nos pueden dar prioridad en esa lista”, dijo Zelenski, que durante su visita a Washington se reunió con Trump, y con Raytheon y otros fabricantes de armamento de EE.UU.

Además de con estos posibles cambios en la lista de espera, el proceso de transferencia a Ucrania de los 25 sistemas Patriot podría acelerarse con el envío a Kiev de algunos de los sistemas que pertenecen a EE.UU. y actualmente están desplegados en países europeos.

El presidente ucraniano espera poder financiar estos sistemas con los activos rusos que están congelados en Occidente, aunque también podría recurrir a algunos de los cerca de treinta países con los que Kiev ha firmado acuerdos bilaterales de seguridad. Varios países europeos y Canadá ya están pagando las compras de nuevo armamento estadounidense que está haciendo Ucrania.

Zelenski explicó que la cifra de 25 sistemas Patriot que aspira a comprar Ucrania es una petición específica del Ejército para hacer frente a las necesidades tanto inmediatas como a medio plazo de Ucrania.

El presidente ucraniano también dijo en el encuentro con periodistas que sigue esperando una decisión positiva de Trump sobre su solicitud de recibir misiles Tomahawk de larga distancia. Zelenski atribuyó los comentarios de Trump de que EE.UU. también necesita estos misiles a que el presidente estadounidense no quiere enfadar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, antes de las reuniones entre ambas partes que deben producirse en los próximos días. EFE

