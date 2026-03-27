Ucrania firma un acuerdo de cooperación en defensa con Arabia Saudí

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Kiev, 27 mar (EFE).- Ucrania y Arabia Saudí han firmado durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al país del Golfo Pérsico un acuerdo de cooperación en defensa que abre la puerta a “futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones”, según anunció el propio líder ucraniano este viernes en su cuenta de X.

El documento fue firmado por representantes de los ministerios de Defensa de ambos países antes de que Zelenski se reúna con el príncipe heredero de Arabia Saudí y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán.

“Estamos listos para compartir nuestros conocimientos y sistemas (de defensa aérea) con Arabia Saudí”, escribió en X Zelenski, que destacó que el acuerdo “refuerza el papel internacional de Ucrania” en la defensa de la seguridad global.

El presidente ucraniano dijo además que durante su reunión con Bin Salmán ambos líderes hablaron de la situación en Oriente Medio y en el Golfo, y en particular de cuestiones como “la asistencia de Rusia al régimen de Irán” y de una posible colaboración entre Kiev y Riad en materia de energía ante las distorsiones que la guerra está causando en el mercado del petróleo internacional.

Zelenski recordó en su mensaje en X que, al igual que ocurre ahora con países como Arabia Saudí, Ucrania lleva siendo atacada con misiles balísticos y drones desde el comienzo de la invasión rusa hace más de cuatro años, por lo que Kiev puede ayudar a los saudíes con su experiencia.

“Arabia Saudí también tiene capacidades que son del interés de Ucrania, y esta cooperación puede ser beneficiosa para ambas partes”, agregó.

Zelenski manifestó esta semana su interés en recibir financiación de países del Golfo a cambio de acceso a las tecnologías y la experiencia en defensa aérea antidrón de Ucrania. El presidente ucraniano destacó la importancia de abrir nuevas líneas de financiación ante el bloqueo por parte de Hungría del crédito de 90.000 millones de euros aprobado por la UE para Kiev, cuya viabilidad como Estado depende de la llegada de esos fondos. EFE

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