Ucrania fue blanco de un número récord de drones rusos en mayo, según el conteo de la AFP

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Rusia atacó a Ucrania con un número récord de drones de largo alcance en mayo, según un análisis de la AFP a partir de datos de la Fuerza Aérea ucraniana.

De acuerdo con datos recopilados diariamente, Rusia lanzó 8.150 drones de largo alcance contra Ucrania en mayo, un 24% más que en abril.

El número de misiles rusos es también uno de los más elevados desde el inicio del conflicto: 211 en mayo, entre ellos un misil balístico de alcance intermedio Orechnik, capaz de transportar ojivas nucleares, utilizado por tercera vez desde el comienzo de la invasión rusa en 2022.

Este número récord de ataques con drones de largo alcance se registró a pesar de una tregua de tres días a partir del 9 de mayo que hizo albergar durante un breve periodo la esperanza de retomar el proceso de negociación para poner fin a la guerra.

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de haber violado esta tregua anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Rusia lanzó a mediados de mayo uno de sus peores ataques contra la capital ucraniana, Kiev, donde un misil destruyó gran parte de un edificio residencial, causando una veintena de muertos.

Ucrania afirma haber interceptado el 91% de los drones y misiles rusos en mayo.

El país ha desarrollado un sistema pionero de defensa antiaérea contra drones, pero sigue dependiendo del suministro de sus aliados occidentales para defenderse de los ataques con misiles.

Las autoridades ucranianas han advertido en repetidas ocasiones que las reservas de municiones de los sistemas antimisiles son insuficientes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a finales de mayo a Trump que suministrara a Ucrania más misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

La guerra en Oriente Medio, en la que los aliados de Estados Unidos han utilizado grandes cantidades de municiones de defensa antiaérea para proteger instalaciones en el Golfo, ha agravado la escasez a la que se enfrenta Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

Trump inició el año pasado su segundo mandato presidencial prometiendo poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania en pocos días.

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