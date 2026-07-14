Ucrania golpea refinerías rusas en los Urales y a orillas del mar Negro

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Moscú, 14 jul (EFE).- Los ataques ucranianos de la pasada noche alcanzaron una refinería de petróleo en Krasnodar (mar Negro) y otra en Bashkiria (Urales), donde se encuentra una de las mayores instalaciones de la empresa estatal Gazprom.

El complejo de refinerías de Gazprom en Salavat, en la región de Bashkiria y a un millar de kilómetros al este de Moscú, fue atacado por drones ucranianos, tal y como se puede apreciar por las imágenes que comparten distintos canales de Telegram.

Aunque las autoridades regionales aseguraron que el ataque fue interceptado, el gobernador de Bashkiria, Radiy Jabírov, confesó que se pueden ver varias columnas de humo en la zona de la refinería.

«Un ataque masivo con drones enemigos contra la zona industrial de Salavat ha sido repelido. Se observan varios focos de humo causados ​​por la caída de escombros de drones derribados. No hay víctimas», explicó en redes sociales.

Otro ataque en la región sureña de Krasnodar también provocó un incendio en la refinería de petróleo de Afipski, a 180 kilómetros del estrecho de Kerch.

«Restos de drones cayeron en 16 direcciones de la aldea de Afipski, Smolénskaya y Kovalenko. (…) Se produjo un incendio en la refinería de petróleo de Afipsky», comunicaron las autoridades regionales.

Además, debido a los ataques nocturnos, parte de la ciudad de Sebastópol, en la ocupada península de Crimea, se quedó nuevamente sin electricidad, comunicó el gobernador Mijaíl Razvozháyev.

Según el representante del Ministerio de Exteriores, Rodión Miróshnik, los cortes de luz en Crimea afectaron a 1,4 millones de personas.

El funcionario cuantificó en 40 personas el número total de fallecidos en una semana debido a los ataques ucranianos, que también dejaron unos 300 heridos.

El Ministerio de Defensa ruso informó esta mañana que las defensas aéreas abatieron 288 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Sarátov, Tula, la región de Moscú, Bashkiria y Krasnodar.

Además, interceptaron aparatos aéreos no tripulados en la península de Crimea y sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro.

Kiev sigue de este modo golpeando infraestructura petrolera en Rusia, donde ha provocado una grave crisis por desabastecimiento de combustible que comienza a reflejarse en todo tipo de sectores, incluido en el incremento de precios de productos.EFE

mos/cg