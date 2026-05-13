Ucrania ha neutralizado desde la mañana del miércoles más de 700 drones rusos

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Kiev, 13 may (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron entre las 8.00 y las 18.30 del miércoles, hora local, un total de 710 drones rusos de larga distancia, según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia lanzó en total contra Ucrania en ese espacio de tiempo 753 drones de larga distancia.

De estos, 36 no pudieron ser interceptados. Drones rusos o fragmentos de drones destruidos en el aire cayeron en 26 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Este ataque lanzado por Rusia durante el día continuaba en las últimas horas de la tarde del miércoles, cuando varios drones sobrevolaban aún territorio ucraniano.

Rusia suele lanzar sus ataques de larga distancia por la noche, aunque en las últimas semanas ha llevado a cabo varios lanzamientos masivos de drones también durante el día. EFE

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