Ucrania ha usado con éxito contra Rusia su misil de largo alcance Flamingo, según Zelenski

1 minuto

Kiev, 9 oct (EFE).- Ucrania utilizó la semana pasada por primera vez su misil de crucero de largo alcance Flamingo, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una conversación con periodistas.

El misil -producido por la empresa ucraniana Fire Point y que, según las informaciones hechas públicas, es capaz de alcanzar objetivos a tres mil kilómetros de distancia- fue utilizado por las fuerzas ucranianas junto con misiles de crucero Neptuno, que también son de producción propia.

“Decimos simplemente que está en uso, y que ya hay resultados de este armamento nuestro”, dijo Zelenski citado este jueves por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

El presidente ucraniano afirmó también que el misil-dron Palianitsia de producción propia ha sido utilizado “decenas” de veces para golpear concentraciones de personal del Ejército ruso.

Zelenski agregó que otro dron-misil presentado tras el comienzo de la guerra por Ucrania, el Ruta, ha servido ya para golpear un objetivo ruso a más de 250 kilómetros de distancia.

Las fuerzas ucranianas también han utilizado con “gran éxito” y de forma masiva el dron de ataque de largo alcance Liuti, fabricado también por la empresa Fire Point, según Zelenski. EFE

