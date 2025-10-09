The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ucrania ha usado con éxito contra Rusia su misil de largo alcance Flamingo, según Zelenski

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 9 oct (EFE).- Ucrania utilizó la semana pasada por primera vez su misil de crucero de largo alcance Flamingo, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una conversación con periodistas.

El misil -producido por la empresa ucraniana Fire Point y que, según las informaciones hechas públicas, es capaz de alcanzar objetivos a tres mil kilómetros de distancia- fue utilizado por las fuerzas ucranianas junto con misiles de crucero Neptuno, que también son de producción propia.

“Decimos simplemente que está en uso, y que ya hay resultados de este armamento nuestro”, dijo Zelenski citado este jueves por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

El presidente ucraniano afirmó también que el misil-dron Palianitsia de producción propia ha sido utilizado “decenas” de veces para golpear concentraciones de personal del Ejército ruso.

Zelenski agregó que otro dron-misil presentado tras el comienzo de la guerra por Ucrania, el Ruta, ha servido ya para golpear un objetivo ruso a más de 250 kilómetros de distancia.

Las fuerzas ucranianas también han utilizado con “gran éxito” y de forma masiva el dron de ataque de largo alcance Liuti, fabricado también por la empresa Fire Point, según Zelenski. EFE

mg/egw/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR