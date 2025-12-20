Ucrania informa de ataque a aeródromo en Crimea y de daños a dos aviones rusos SU-27

Berlín, 20 dic (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este sábado de un segundo ataque en pocos días al aeródromo de Belbek, en la península ucraniana de Crimea anexionada por Rusia en 2014, en el que dos aviones rusos SU-27 fueron alcanzados.

«Drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales ‘Alfa’ del SBU alcanzaron dos aviones Su-27 en el aeródromo militar ruso de Belbek, en la Crimea temporalmente ocupada. Uno de los aviones se encontraba en la pista de rodaje con armamento completo y estaba listo para su misión de combate. Ha sido destruido», señala el comunicado.

Según el SBU, el valor aproximado de ambos aviones es de unos 70 millones de dólares.

Además, se confirmó que también la torre de control fue golpeada, lo que puede complicar la organización y el control de los vuelos en el aeródromo, agrega el reporte.

«Este es el segundo ataque exitoso del SBU al aeródromo de Belbek en los últimos días», destaca el comunicado, que recuerda que el jueves, sus drones destruyeron en esta misma instalación equipo ruso por valor de cientos de millones de dólares, en concreto dos radares ‘Nebo-SVU’, un radar 92N6 del sistema de defensa antiaérea S-400 ‘Triumph’, un sistema de defensa antiaérea ‘Pantsir-S2’ y un avión MiG-31 con armamento completo.

«Los ataques de la SBU contra aeródromos militares clave, así como la destrucción de aviones y sistemas de defensa aérea del enemigo en la Crimea temporalmente ocupada, reducen considerablemente su potencial militar en la región. Este trabajo sistemático continuará en el futuro», asegura el SBU. EFE

egw/vh