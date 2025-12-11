Ucrania informa de ataque a plataforma de extracción de crudo de Lukoil en el mar Caspio

Kiev, 11 dic (EFE).- El centro de operaciones especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha atacado con drones de larga distancia una plataforma de extracción de crudo y gas del gigante petrolero ruso Lukoil en el mar Caspio, según dijeron fuentes del propio SBU a los medios públicos ucranianos.

“Se han registrado al menos cuatro impactos en la plataforma marina”, dijo una de las fuentes a la agencia de noticias Ukrinform. “A consecuencia del ataque se detuvo el procesamiento de petróleo y gas en más de veinte pozos”, agregó.

Según la televisión pública ucraniana, Suspilne, es la primera vez que Ucrania ataca intereses rusos en el Caspio, un mar interior que baña las costas de Rusia, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Turkmenistán.

La llamada plataforma de Filanovski es una de las más productivas entre las que opera Rusia.

Ucrania lanzó durante la pasada noche uno de sus ataques con drones más masivo de toda la guerra. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, sus defensas aéreas derribaron durante la noche un total de 287 drones ucranianos.

Kiev trata de intensificar sus ataques contra las infraestructuras asociadas a las exportaciones de petróleo rusas con el objetivo de privar al Kremlin de su principal fuente de financiación para sostener la guerra.

En las últimas semanas, drones del SBU han atacado en el mar Negro tres barcos de la llamada flota fantasma -formada por barcos con bandera de otros países para evitar inspecciones- con la que Rusia burla las sanciones internacionales a sus exportaciones de crudo.

Estos ataques han disparado los precios de los seguros de navegación en el mar Negro y los expertos temen una nueva escalada que paralice la actividad comercial no sólo de la flota fantasma rusa en la zona. EFE

