Ucrania informa de ataques a otras dos infraestructuras estratégicas rusas

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Kiev, 13 may (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles de un ataque de su Ejército contra una refinería situada en la región rusa de Yaroslavl y de un golpe contra instalaciones de procesamiento de gas situadas en la región de Astracán, también en la Federación Rusa.

La refinería atacada produce combustibles de distintos tipos para el Ejército ruso, según se explica en la nota castrense ucraniana.

El Estado Mayor de Kiev dice tener constancia de un incendio en las instalaciones de procesamiento de gas alcanzadas en Astracán.

Esta infraestructura es “un elemento importante” en el sistema de transporte de gas y su suministro a la industria militar de la Federación Rusa, según el Estado Mayor ucraniano.

Ucrania ataca prácticamente todas las noches objetivos de la industria energética ucraniana.

Los objetivos de estos ataques de larga distancia son debilitar la economía rusa y socavar el suministro de combustible y otros productos clave para el abastecimiento del Ejército de Rusia. EFE

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