Ucrania informa de ataques a una fábrica de tecnología para drones y misiles en Rusia

1 minuto

Kiev, 26 nov (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles de dos ataques llevados a cabo con éxito durante la noche por las Fuerzas de Defensa de Ucrania contra una fábrica dedicada a la producción de tecnología para misiles y drones situada en la república rusa de Chuvashia.

La planta en cuestión está especializada en equipamiento para la navegación de misiles balísticos y de crucero, bombas aéreas y drones kamikaze Shahed, según el Estado Mayor ucraniano.

El ataque ucraniano alcanzó el perímetro de la fábrica, donde se produjo un incendio a consecuencia de la explosión resultante, agregó.

La misma nota castrense ucraniana informa asimismo de un ataque con drones que logró golpear un puesto de mando ruso en la localidad de Vasilivka, situada en la zona ocupada por los rusos de la región ucraniana de Zaporiyia.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques aéreos de larga distancia que tienen entre sus objetivos principales infraestructuras militares y de la industria de defensa del enemigo. EFE

