Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con 93 drones y dos misiles

Berlín, 20 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de este miércoles de ataques nocturnos rusos con 93 drones de diferentes tipos y con dos misiles balísticos de tipo Iskander-M.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar uno de los misiles y 62 drones -entre ellos drones kamikaze y drones réplica- en el norte y este del país, según datos preliminares.

El otro misil y los 31 drones restantes impactaron en 20 emplazamientos distintos, que la Fuerza Aérea no especificó.

Según las autoridades de la región nororiental de Sumi, uno de estos emplazamientos fue la localidad de Ojtirka, donde un total de 15 drones impactaron contra zonas residenciales.

14 civiles fueron heridos, entre ellos tres niños con edades comprendidas entre los cinco meses y los seis años, y al menos 13 viviendas particulares resultaron dañadas, de acuerdo con la fiscalía regional, que ha abierto una investigación por la posible comisión de crímenes de guerra. EFE

