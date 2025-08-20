Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con 93 drones y dos misiles

(actualiza con declaraciones de Zelenski)

Berlín, 20 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de este miércoles de ataques nocturnos rusos con 93 drones de diferentes tipos y con dos misiles balísticos de tipo Iskander-M, mientras que también se registraron bombardeos.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar uno de los misiles y 62 drones -entre ellos drones kamikaze y drones réplica- en el norte y este del país, según datos preliminares.

El otro misil y los 31 drones restantes impactaron en 20 emplazamientos distintos, que la Fuerza Aérea no especificó.

«La noche pasada, un ataque con drones contra Ojtirka, en la región de Sumi, hirió a 14 personas. Una familia con niños heridos -de cinco meses, cuatro años y seis años- pidió asistencia tras el ataque», informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en X.

Además, en Kostiantínivka, en la región de Donetsk, una bomba causó daños en cinco edificios de apartamentos y por lo menos tres personas permanecen sepultadas bajo los escombros, mientras continúan las operaciones de rescate, agregó.

Zelenski denunció también «un ataque traicionero» contra una estación de distribución de gas en la región sureña de Odesa.

Todos estos ataques «no hacen sino confirmar la necesidad de ejercer presión sobre Moscú, la necesidad de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia sea totalmente efectiva», aseguró el presidente ucraniano, en un mensaje dirigido a Washington.

«Necesitamos garantías de seguridad fuertes para garantizar una paz verdaderamente fiable y duradera», remachó, en alusión a los esfuerzos diplomáticos por poner en marcha la negociación de un acuerdo de paz con Rusia. EFE

