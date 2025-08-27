Ucrania informa de ataques rusos contra infraestructuras energéticas en seis regiones
Berlín, 27 ago (EFE).- El Ministerio de Energía ucraniano informó este miércoles de ataques nocturnos rusos contra infraestructuras energéticas en seis regiones del país: Poltava, Sumi, Chernígov, Járkov, Donetsk y Zaporiyia, en el centro, norte, este y sur.
Los drones rusos atacaron de forma deliberada infraestructuras de la energía y del transporte de gas, aseguró el Ministerio, que habló de un «masivo ataque terrorista».
En la región de Sumi, como ya habían adelantado las autoridades regionales, buena parte de los particulares y de las empresas de la capital homónima se quedaron sin electricidad después de que un dron impactara en una subestación clave sobre la 01:00 hora local.
En la región de Poltava, el enemigo llevó a cabo un ataque contra unas infraestructuras de transporte de gas, causando «daños significativos».
Los técnicos están intentando restablecer el suministro de gas y de energía lo antes posible, indicó el Ministerio.
«Vemos los ataques rusos como una continuación de la política deliberada de la Federación Rusa de destruir la infraestructura civil de Ucrania en la antesala de la estación fría. Éste es otro acto de terror energético dirigido contra la población civil», remachó. EFE
