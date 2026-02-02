Ucrania informa de los primeros ataques rusos a la energía desde que se declaró la tregua

1 minuto

Kiev, 2 feb (EFE).- La empresa eléctrica pública de Ucrania, Ukrenergo, informó este lunes de ataques rusos contra infraestructuras energéticas del país que provocaron apagones en las regiones de Sumi y Járkov (noreste), Dnipropetrovsk (centro-este) y Cherkasi (centro).

Se trata de los primeros ataques rusos a instalaciones energéticas ucranianas desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el jueves que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se había comprometido con él a hacer efectiva desde entonces una tregua temporal en este tipo de bombardeos. EFE

