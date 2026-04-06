Ucrania informa de nuevo ataque la terminal petrolera de Novorosíisk

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Kiev, 6 abr (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de un nuevo ataque de sus fuerzas armadas contra la terminal petrolera del puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk que habría provocado “un incendio masivo” en el perímetro de la infraestructura.

“Se está determinando la magnitud de los daños”, dijo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucraniana en su página de Facebook sobre el ataque, que tuvo lugar en la madrugada del lunes.

Según la misma fuente, también hubo otro ataque contra la ocupada península de Crimea en el que fue dañado un avión ruso Be-12 especializado en misiones de guerra submarina y patrullaje marítimo.

Ucrania ha golpeado en repetidas ocasiones terminales de carga de petróleo del mar Negro y el mar Báltico que Rusia utiliza para exportar crudo.

Kiev trata de socavar las capacidades de refinación, almacenamiento y exportación petrolera para reducir el combustible disponible para el Ejército y minar la venta de crudo fuera de sus fronteras, que es la principal fuente de financiación de la maquinaria de guerra rusa.

También este lunes, el Ejército ucraniano ha informado de otros dos ataques con drones contra una fragata portamisiles rusa y una plataforma marítima de extracción de gas. EFE

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