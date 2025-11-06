Ucrania informa de tres ataques a objetivos militares y energéticos rusos

2 minutos

Kiev, 6 nov (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este jueves de tres ataques contra objetivos militares e instalaciones del sector energético del enemigo situadas en territorio de la Federación Rusa y en la península ocupada de Crimea.

Una de las infraestructuras alcanzadas en los últimos ataques ucranianos es, según el Estado Mayor de Kiev, la refinería de la región de Volgogrado, que según la fuente procesa al año 15,7 millones de toneladas, un 5,6 % de todo el petróleo que se refina en Rusia. “Hemos registrado explosiones y un incendio en el perímetro del objetivo”, dice la nota castrense ucraniana.

Las autoridades rusas habían informado previamente de un ataque masivo ucraniano contra la capital regional, Volgogrado (antigua Stalingrado) de la muerte de una persona y de un incendio en un polígono industrial a consecuencia de la caída de fragmentos de dron.

Además, el Ejército ucraniano también ha golpeado, según el Estado Mayor de Kiev, tres depósitos de combustible y lubricantes situados en la península ocupada de Crimea que forman parte de la cadena logística que permite aprovisionar al Ejército ruso que ocupa una parte de Ucrania.

La nota informa también de otro ataque llevado a cabo en la madrugada del miércoles en el que fue alcanzada una infraestructura militar rusa donde se almacenaban y desde donde se lanzaban drones kamikaze de larga distancia Shahed.

El Estado Mayor ucraniano dice tener constancia de varias explosiones en las instalaciones a las que siguieron explosiones secundarias provocadas por el material explosivo allí almacenado.

Ucrania ha incrementado desde el verano sus ataques a objetivos energéticos y militares situados dentro de Rusia. Kiev emplea sobre todo en estos bombardeos drones de larga distancia de fabricación propia, aunque también ha utilizado en ocasiones misiles recibidos de Francia, Reino Unido y EE.UU. o hechos en Ucrania. EFE

