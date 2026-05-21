Ucrania insta a aliados a contribuir a defensa del país, en línea con propuesta de Rutte

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Helsingborg (Suecia), 21 may (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, instó este jueves a todos los miembros de la OTAN a contribuir a la defensa del país, después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendiera un apoyo a Kiev más equilibrado dentro de la Alianza y propusiera que los aliados concedan a la nación invadida un 0,25 % de su PIB anualmente.

«Ucrania ya no solo pide ayuda. Somos un contribuyente a la seguridad, un donante y un socio dispuesto a compartir nuestra experiencia con los aliados», señaló Sibiga en un mensaje de la red social X tras participar con sus homólogos en una reunión informal del Consejo OTAN-Ucrania en Helsingborg.

El jefe de la diplomacia ucraniana recalcó que un mayor gasto en defensa «es una garantía de paz», y animó «a cada miembro de la OTAN a contribuir a la defensa de Ucrania».

Rutte defendió este jueves en Revinge, en el sur de Suecia su propuesta en una visita a unas instalaciones militares junto al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y señaló que «el problema es que, en estos momentos, (la ayuda) no se distribuye de manera equitativa dentro de la OTAN».

El titular de la OTAN se reunió también en Helsingborg con Sibiga, quien le informó, al igual que hiciera más tarde con los aliados, del «aumento de las amenazas de Rusia contra Ucrania y Europa en general desde la dirección de Bielorrusia».

Sibiga instó en la reunión del Consejo Ucrania-OTAN a sus homólogos «a tomar medidas adecuadas de disuasión y acciones para impedir que Moscú y Minsk amplíen la agresión», según dijo en X.

Todo ello después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitara este jueves una zona del norte de Ucrania cercana a la frontera con Bielorrusia, donde advirtió a Minsk de que Ucrania responderá de forma contundente ante cualquier acción agresiva desde territorio bielorruso.

La visita coincidió con los ejercicios conjuntos con armamento adaptado para portar munición nuclear que llevan a cabo los Ejércitos de Rusia y Bielorrusia en territorio bielorruso y se produce en el contexto de las advertencias de Zelenski sobre las supuestas presiones que estaría ejerciendo el Kremlin sobre Minsk para implicarse en la guerra.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró en paralelo que no tiene intención de implicar a Bielorrusia de forma directa en la guerra.

Minsk cedió el territorio bielorruso a las tropas rusas en febrero de 2022 para su invasión de Ucrania. EFE

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