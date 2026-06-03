Ucrania lanza más de 350 drones contra regiones rusas, incluyendo Moscú y San Petersburgo

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Moscú, 3 jun (EFE).- Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 350 drones contra Rusia, en un ataque que incluyó Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado, según informaron hoy el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales.

«Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija» sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, informó en MAX el mando castrense ruso. EFE

mos/rml