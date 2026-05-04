Ucrania lanza una operación masiva contra reclutadores militares sospechosos de corrupción

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Kiev, 4 may (EFE).- La Policía Nacional ucraniana anunció este lunes una operación masiva con más de cuarenta registros en 16 regiones del país contra personal de las oficinas de reclutamiento sospechosos de abuso de poder, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Las acciones van dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente corruptos que habrían dejado de declarar un total de 92 millones de grivnas (1,78 millones de euros al cambio actual) obtenidos de manera fraudulenta aprovechándose de los poderes de sus cargos en las oficinas de reclutamiento.

Uno de los sospechosos compró durante el tiempo en que fue jefe de la oficina de reclutamiento del distrito de Odesa bienes por valor de más de 870.000 euros, según explica la Policía Nacional ucraniana en su comunicado.

La Policía requisó en la operación, que duró varios días, vehículos eléctricos Tesla de varios modelos, motocicletas y dinero en metálico en distintas moneda, y abrió más de 150 protocolos anticorrupción.

La nota de la Policía no especifica el número de funcionarios y exfuncionarios bajo sospecha.

Estas acciones policiales tienen como objetivo combatir de forma «sistemática» la corrupción en las oficinas de reclutamiento y «restablecer la confianza» en esta institución, que tiene un papel clave en el esfuerzo de guerra de Ucrania.

Las autoridades ucranianas llevaron a cabo en el pasado operaciones similares contra funcionarios de las oficinas de reclutamiento que chantajean a otros ciudadanos o cobran sobornos para librarles de la movilización.

Ucrania depende de la acción de estos funcionarios -que tienen entre sus funciones reclutar de forma forzosa para el Ejército a varones en edad militar- para que su Ejército cuente con el suficiente número de personal para poder seguir resistiendo ante Rusia. EFE

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