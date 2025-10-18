Ucrania logra rescatar a menor, militar y veterano de territorio ocupado por Rusia

2 minutos

Berlín, 18 oct (EFE).- Ucrania logró rescatar de territorio ucraniano ocupado por Rusia a un adolescente, un veterano de las Fuerzas Armadas ucranianas y un miembro en activo de la Guardia Nacional, según informaron este sábado la administración militar de Jersón y de Lugansk, respectivamente.

«Para el chico de diecisiete años, la proximidad a la mayoría de edad significaba nuevos riesgos, en particular la posibilidad de ser reclutado a la fuerza. Afortunadamente, el joven ya está a salvo y recibe toda la ayuda necesaria», indicó en un mensaje en Telegram el jefe de la administración militar de Jersón, Oleksandr Prokudin.

Precisó que su rescate fue posible gracias a la iniciativa del presidente de Ucrania Bring Kids Back UA y al apoyo de la organización benéfica Save Ukraine.

Agregó que desde principios de año, ya han sido rescatados 227 menores de las comunidades temporalmente ocupadas de la región de Jersón y dio las gracias a todos los que ayudan a salvar a los niños y jóvenes ucranianos.

Por otra parte, el jefe de la administración militar de Lugansk, Oleksí Jarchenko, indicó que bajo la coordinación de la defensora del soldado, Olga Reshetilova, combatientes del escuadrón de reconocimiento especial de la Armada ‘Ángeles’ lograron rescatar a un veterano del Ejército ucraniano, de 29 años, y a un efectivo de la Guardia Nacional, de 34 años.

Este último llevaba más de tres años desaparecido y, en realidad, estaba cautivo y esclavizado en el territorio temporalmente ocupado, precisó en un mensaje en Telegram.

La madre del veterano, que también es militar en activo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se dirigió a la defensora del soldado con la información de que su hijo, tras sufrir numerosas torturas, se encontraba escondido en la parte ocupada de Lugansk, explicó.

«Más tarde también se supo que, no muy lejos de él, un militar en activo de la Guardia Nacional se encontraba literalmente esclavizado por uno de los colaboracionistas», añadió.

El rescate de los hombres se llevó a cabo en dos operaciones paralelas.

Ni el miembro de la Guardia Nacional ni el veterano de las Fuerzas Armadas conocían el plan detallado sino que seguían estrictamente las instrucciones, indicó Jarchenko. EFE

egw/ah