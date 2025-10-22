Ucrania lucha por mantener Kúpiansk, un vital nudo ferroviario en la región de Járkov

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 22 oct (EFE).- Las fuerzas ucranianas resisten los avances rusos en Kúpiansk, un nudo ferroviario vital en el noreste de Ucrania, en la región de Járkov, cuya eventual captura intensificaría la presión sobre la capital regional hacia el oeste y sobre Izium, puerta de entrada a la provincia de Donetsk, al sur.

La situación de los defensores ucranianos en la ciudad, una prioridad máxima para la actual ofensiva rusa, se ha deteriorado recientemente, según analistas militares e informes del campo de batalla.

En los últimos meses, varios pequeños grupos de tropas rusas se infiltraron el área, donde vivían unas 56.000 personas antes de la invasión, incluso a través de grandes gasoductos que les permitieron cruzar el río Oskil cercano sin ser detectados por drones ucranianos.

A pesar de que las fuerzas especiales ucranianas y los drones han ralentizado el avance ruso, la superioridad numérica de Rusia ha permitido que sus tropas penetren cada vez más en la ciudad y lleguen a sus zonas centrales.

La presión rusa

«Los rusos están avanzando hacia el centro de la ciudad, con combates activos para impedir que tomen posiciones clave», declaró Víktor Tregubov, portavoz militar ucraniano, a la televisión local.

Informó que las tropas rusas continúan disfrazándose de civiles o incluso de soldados ucranianos usando uniformes capturados, lo que complica los esfuerzos «para identificar y destruir» objetivos en medio de los múltiples edificios de la ciudad, usados como cobertura, y la presencia de cientos de civiles.

Sin embargo, Tregubov rechazó las afirmaciones de que la situación sea crítica, enfatizando que los avances rusos son lentos.

«La situación aquí es extremadamente difícil y volátil», comentó a EFE Anatoli, un soldado de 44 años que lucha en la zona.

Ucrania enfrenta escasez de infantería, lo que permite a pequeños grupos rusos aprovechar huecos defensivos.

Los drones kamikaze rusos atacan vehículos, tanto militares como civiles, en rutas de suministro críticas, complicando la logística en el frente, añadió.

La importancia de Kúpiansk

Según la plataforma analítica DeepState, el objetivo principal de Rusia es el cruce del río Oskil hacia Kúpiansk-Vuzlove, una ciudad satélite donde las fuerzas ucranianas mantienen el control sobre infraestructura ferroviaria vital.

Actualmente, las tropas ucranianas están en Kúpiansk-Vuzlove y sus afueras están rechazando con éxito los ataques rusos desde otra dirección, desde el este.

Sin embargo, si Rusia, actualmente a unos 5 kilómetros, captura el cruce detrás de sus líneas, esto podría amenazar el cerco de las fuerzas ucranianas, obligándolas potencialmente a retirarse y a perder aproximadamente 225 kilómetros cuadrados de territorio, una ganancia significativa para los rusos dado su lento avance en los últimos meses.

El control del nudo ferroviario permitiría a Rusia abastecer a sus tropas en la zona con equipo pesado y otros suministros, reforzando los esfuerzos para avanzar más en la región de Járkov.

Aunque la capital regional, Járkov, sigue fuera de peligro inmediato, el control ruso de Kúpiansk aumentaría la presión sobre Borova e Izium, a unos 30 kilómetros, que protegen Kramatorsk y Sloviansk, las mayores ciudades bajo control ucraniano en Donetsk, frente a los avances del norte.

La captura de Kúpiansk y sus alrededores también representaría una victoria simbólica para Rusia, siendo su logro más significativo en la región de Járkov desde su derrota en otoño de 2022 y la fallida ofensiva de primavera de 2024.

Contramedidas de Ucrania

Los avances rusos en Kúpiansk han generado críticas sobre los esfuerzos defensivos.

Un oficial ucraniano y bloguero militar, usando el seudónimo ‘Alex’, describió la defensa de la ciudad como «caótica» y «mal organizada» en la aplicación Telegram.

No obstante, el analista militar Oleksandr Kovalenko, del grupo de Resistencia Informativa, sostiene que Kúpiansk aún puede salvarse, ya que las fuerzas rusas presentan múltiples vulnerabilidades.

Varios drones ucranianos operan en la zona, infligiendo grandes pérdidas al enemigo, mientras que las fuerzas especiales realizan frecuentes incursiones para perturbar la concentración y los avances rusos.

El nombramiento del respetado general Mijailo Drapatí como comandante de las fuerzas ucranianas en Járkov, anunciado el lunes, también genera esperanza de que su experiencia y habilidad puedan mejorar la situación.

Drapatí estabilizó previamente frentes críticos, incluyendo cerca de Pokrovsk este año y durante la contraofensiva rusa de 2024 en Járkov.

Las próximas semanas serán decisivas, sostiene DeepState.

«O las fuerzas ucranianas encuentran reservas, o el enemigo podría reunir suficiente infantería para abrumar las defensas», concluyen los analistas. EFE

