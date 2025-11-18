Ucrania neutraliza 101 drones, pero cuatro misiles balísticos rusos alcanzan sus objetivos

Kiev, 18 nov (EFE).- Las defensas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 101 del total de 114 drones de larga distancia lanzados por Rusia, pero no pudieron interceptar ninguno de los cuatro misiles balísticos Iskander-M que las fuerzas del Kremlin también emplearon durante el ataque.

Así lo indica el parte de este martes de la Fuerza Aérea ucraniana, que explica que los impactos de los cuatro misiles y de los 13 drones restantes que no fueron neutralizados se produjeron en 15 puntos distintos del país no especificados en el recuento.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita hoy España en la tercera escala de una gira europea que tiene como prioridades obtener para Ucrania más medios de defensa antiaérea y gas suficiente para afrontar el invierno, después de que los ataques rusos a sus sistemas gasístico y eléctrico hayan provocado graves desequilibrios en el suministro.

Según el Ministerio de Energía ucraniano, Rusia alcanzó en las últimas horas infraestructuras energéticas en las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk (centro-este), Sumi (noreste), Jersón (sur) y Donetsk (este).

En la región nororiental de Járkov las autoridades han informado de la muerte de una adolescente de 17 años que sucumbió en el hospital a las heridas sufridas en un ataque con misil ruso. Otras nueve personas resultaron heridas en ese ataque. EFE

