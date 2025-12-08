Ucrania neutraliza 131 drones rusos y otros 16 impactan en once localizaciones distintas

1 minuto

Kiev, 8 dic (EFE).- Rusia lanzó entre la tarde del domingo y la mañana del lunes un total de 149 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, de los que 131 fueron neutralizados por las defensas ucranianas en varias regiones del norte, el sur y el este del país y otros 16 impactaron en once localizaciones no especificadas en el parte sobre el ataque de la Fuerza Aérea ucraniana.

Del total de drones lanzados por los rusos, cerca de 90 eran drones kamikaze Shahed, una tecnología iraní que Rusia adquirió al comienzo de la guerra y ahora produce de forma cada vez más masiva en su propio territorio.

Según la cuenta de X Shahed Tracker, que analiza los datos que publica a diario el Ejército ucraniano sobre el uso de este tipo de drones por parte de Rusia, las defensas de Ucrania interceptaron en noviembre un 84 % de los Shahed lanzados por los rusos.

Los drones Shahed tienen entre sus principales objetivos infraestructuras eléctricas ucranianas. Debido a los ataques prácticamente diarios de Rusia contra el sector eléctrico ucraniano y sus capacidades de generación y distribución, el país se ha visto obligado a introducir cortes de luz en todo el país para racionar el suministro. EFE

mg/egw/alf