Ucrania neutraliza 154 drones rusos y otros 22 impactan en varios lugares del país

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Kiev, 17 mar (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 178 drones, entre ellos unos 110 shaheds, de los que las defensas ucranianas lograron neutralizar 154, según el parte de este lunes de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Otros 22 drones no fueron interceptados e impactaron en doce localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros dos lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Alrededor de las 7.00 hora local (5.00 GMT), el gobernador de Zaporiyia, Iván Fedórov, informó de ocho heridos y graves daños en una terminal logística de la empresa privada de correos Nova Poshta en esta región del sureste de Ucrania. EFE

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