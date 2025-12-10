Ucrania neutraliza 50 drones rusos y otros 29 impactan en siete puntos del país

Kiev, 10 dic (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas han derribado desde la pasada noche 50 de los 80 drones de larga distancia lanzados por el Ejército ruso contra territorio bajo control de Kiev, según el parte de este miércoles de la Fuerza Aérea ucraniana.

Otros 29 drones, todos ellos de ataque, no fueron interceptados e impactaron en siete localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Rusia utiliza en estos ataques drones de ataque e imitaciones de éstos para confundir a las defensas ucranianas.

En este último bombardeo nocturno empleó cerca de cincuenta drones kamikaze Shahed, una tecnología adquirida de Irán al comienzo de la guerra que Rusia produce ahora de forma masiva en su propio territorio.

Según ha informado el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, una parte de los drones rusos fueron dirigidos contra esta región del sur de Ucrania, donde fueron alcanzadas infraestructuras críticas.

Rusia centra muchos de sus ataques nocturnos contra el sistema eléctrico y gasístico de Ucrania, que raciona a diario el suministro de electricidad con apagones programados de horas en todas las regiones del país.

Ucrania también ataca territorio ruso cada noche con bombardeos con drones de fabricación propia dirigidos sobre todo contra infraestructuras militares y de la industria de defensa y contra refinerías y depósitos de petróleo. EFE

