Ucrania neutraliza 60 drones rusos y otros 23 impactan en diez lugares distintos

Kiev, 9 sep (EFE).- Rusia ha lanzado desde la tarde del lunes contra Ucrania 83 drones de larga distancia, de los que 60 han sido neutralizados por las defensas ucranianas y otros 23 han impactado en diez localizaciones distintas en territorio ucraniano, según el parte de este martes de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las cifras ofrecidas por la Fuerza Aérea confirman la caída de los niveles de interceptación de sus defensas aéreas también cuando el enemigo lanza una cantidad relativamente baja de drones, como fue el caso la pasada noche. Ucrania llegó a derribar en su día casi el cien por cien de los misiles y drones que lanzaban los rusos.

Rusia utiliza en este tipo de ataques nocturnos contra Ucrania drones de ataque mezclados con imitaciones de éstos para confundir a las defensas enemigas. El domingo rompió su récord de drones desde el comienzo de la guerra al lanzar contra territorio ucraniano más de 800 vehículos no tripulados, de los que más de 400 eran drones kamikaze Shahed.

Ucrania sufre un déficit de defensas antiaéreas y trabaja a contrarreloj en expandir la producción y el uso de soluciones tecnológicas que hagan frente al incremento del número de drones que utiliza Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha marcado el refuerzo de las defensas aéreas de su país como objetivo prioritario de Kiev en la reunión que los países que le ofrecen apoyo militar celebran este martes en Londres. EFE

