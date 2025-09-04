Ucrania neutraliza 84 drones rusos y otros 28 impactan en distintos puntos del país
Kiev, 4 sep (EFE).- Las defensas ucranianas han neutralizado 84 de los 112 drones lanzados por Rusia contra su territorio, donde han impactado otros 28 vehículos no tripulados de ataque que no pudieron ser derribados, según el parte de este jueves de la Fuerza Aérea ucraniana.
Los impactos se han producido en 17 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que ha informado también de la caída de fragmentos de drones interceptados en otros 5 lugares.
Las interceptaciones de drones han tenido lugar sobre distintas regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia contra sus respectivas retaguardias. EFE
mg/egw/cg