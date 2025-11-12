Ucrania neutraliza 90 drones rusos y otros 31 impactan en varios puntos del país

Kiev, 12 nov (EFE).- Las defensas ucranianas interceptaron durante la pasada noche 90 drones kamikaze rusos ‘Shahed’, Gerbera y de otros tipos lanzados por el Ejército ruso contra territorios bajo control de Kiev, informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.

Otros 31 drones, todos ellos de ataque, impactaron en 19 puntos del país no especificados por la Fuerza Aérea ucraniana.

Según el parte, Rusia empleó en total en este ataque contra territorio ucraniano 121 drones de distintos tipos, de los cuales cerca de 70 eran aparatos no tripulados kamikaze ‘Shahed’.

Un agente de seguridad de la empresa nacional de trenes, Ukrzaliznytsia, murió como consecuencia del ataque, que volvió a tener entre sus objetivos infraestructura ferroviaria ucraniana. EFE

