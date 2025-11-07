Ucrania neutraliza 94 drones rusos y otros 31 impactan en 11 puntos del país

Kiev, 7 nov (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 94 del total de 128 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del viernes.

Otros 31 aparatos no tripulados, todos ellos de ataque, impactaron en once localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea.

En el momento de la publicación del parte, algunos drones rusos seguían sobrevolando Ucrania.

Del total de drones lanzados en este ataque por Rusia, cerca de ochenta eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed. EFE

