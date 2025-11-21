Ucrania niega la caída de Kúpiansk en manos rusas

Kiev, 21 nov (EFE).- El Estado Mayor ucraniano ha negado que Rusia haya completado la toma de la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov del noreste de Ucrania, como aseguró este jueves el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov.

«Kúpiansk sigue bajo control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania», dijo el Estado Mayor ucraniano en un comunicado, que explica que las actividades de detección y eliminación contra los grupos de sabotaje rusos que han entrado en el municipio continúan dentro de la ciudad.

El Estado Mayor de Kiev tachó de «provocaciones informativas baratas» las declaraciones de Guerásimov sobre la supuesta toma de Kúpiansk por parte de Rusia.

Según la nota castrense ucraniana, el jefe del Estado Mayor ruso busca con ellas esconder el alto número de bajas que sus tropas están sufriendo en el frente.

Kúpiansk es un nudo ferroviario importante y tenía antes de la guerra unos 26.000 habitantes. La ciudad fue tomada por Rusia al comienzo de la invasión y recuperada por Ucrania en su primera contraofensiva en otoño de 2022 antes de volver a verse asediada por las fuerzas rusas. EFE

